Gli abiti e le creazioni si fondono con la danza.

Glisartoriali sicon il corpo deitori, i cappelli artigianali diventano parte integrante delle coreografie. Domenica 6 aprile alle ore 18 si alza il sipario del teatro Bramante di Urbania per il primo dei sei spettacoli finali di “&Artigianato - Incontri di Talento in scena”. Il progetto, promosso dai GAL della regione, con il GAL Flaminia Cesano capofila, si propone di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, in particolare i teatri storici, anche attraverso iniziative collaterali, come esposizioni e dimostrazioni live diartigiane Made in Marche, visite alle botteghe e nei borghi. Protagoniste del primo appuntamento saranno le performance diurban e contemporanea ideate dalla nota coreografa internazionale di origine marchigiana Ilenja Rossi, con le incursioni di Paolo “Frigo” Montesi per la break dance e di Carlo Alberto Brencio (in arte “CB”) per la house dance.