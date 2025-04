Giubileo il prefetto Giannini | Nessun segnale concreto di minacce terroristiche

prefetto di Roma, Lamberto Giannini, durante la sua Lectio Magistralis organizzata da Spes Academy nella Capitale alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia. Leggi su Ildenaro.it “Il terrorismo è un fenomeno che ci accompagna da sempre e che noi dobbiamo cercare di limitare e contenere. Il modo per limitare e contenere questi fenomeni, a mio avviso, è quello di conoscerli, di studiarli e, se possibile, arrivare a dotare i nostri sistemi di tecnologie ma soprattutto di norme che ci consentano in qualche maniera non di inseguire i fenomeni ma magari di darci la possibilità anche giuridica per contrastare alcuni momenti, alcune forme e poi per poter fare delle attività di prevenzione. È molto importante l’idea dello studio, l’idea della formazione, l’idea di momenti di pensiero per cui ci si possa confrontare con certi temi, anche con il legislatore, per arrivare a delle norme quasi in anticipo, vedendo anche quello che accade in altri paesi”. Così ildi Roma, Lamberto, durante la sua Lectio Magistralis organizzata da Spes Academy nella Capitale alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia.

Giubileo: Giannini,nessun segnale concreto minacce terroristiche. "Per il Giubileo massima allerta, ma nessuna minaccia specifica". Giubileo e Capodanno a Roma: dalla prefettura massima allerta per la sicurezza, ma nessun allarme. Lamberto Giannini, il nuovo prefetto di Roma: «Giubileo e Pnrr le priorità. La polizia è la mia vita, amo e co. Giubileo 2025, per il prefetto Frattasi "la sicurezza digitale è la sicurezza delle sicurezze". Ultimi omicidi a Roma, Giannini: "Nessun legame tra loro".

