Oasport.it - Giro delle Fiandre femminile 2025: Elisa Longo Borghini sogna il tris

Leggi su Oasport.it

Cresce sempre di più l’attesa per il. Domenica, oltre a quella maschile, si correrà anche la garaed in casa Italia siin grande con, che va a caccia deldopo il trionfo dell’anno scorso e quello del 2015. La capitana della UAE Team ADQ si presenta con grandissimi ambizioni ad una corsa da sempre molto amata e soprattutto con uno stato di forma eccezionale, come mostrato all’Attraverso ledi qualche giorno fa, con una splendida vittoria in solitaria.Il percorsoè più corto di quello maschile, ma non mancheranno le principali difficoltà che incontreranno anche gli uomini. Saranno ben tredici i muri che le ragazze dovranno affrontare (con il finale di Oude Kwaremont e Paterberg), oltre a 6 settori di pavé che possono cambiare la corsa da un momento all’altro.