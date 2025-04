Giro del mondo in 6 500 metri quadrati Tutto il meglio del turismo lento

Tutto in una location da 6.500 metri quadrati, nel padiglione A della Fiera di Bergamo, pronta a stupire. Dopo una visita da non perdere allo stand di Sacbo nel foyer del padiglione A (la società che gestisce lo scalo BGY Orio al Serio, terzo in Italia per numero di passeggeri, primo aeroporto europeo “bike friendly”) entrando si noterà subito che tra gli espositori si punta a mettere sempre più al centro un nuovo approccio al turismo lento che continua a crescere, tra nuove mete, esperienze autentiche e arricchimento culturale. Alla kermesse, che vuole consolidarsi come appuntamento di riferimento del turismo lento, in vetrina rappresentanti di Paesi, regioni e territori, tour operator, Destination Management Company (Dmc), Destination Management Organization (Dmo), associazioni e Pro loco, pronte a presentare il meglio degli eventi territoriali, dei cammini nella natura e lungo le vie d’acque, i prodotti d’eccellenza della tradizione e i tesori delle piccole comunità locali che non hanno nulla da invidiare alle location più in voga. Ilgiorno.it - Giro del mondo in 6.500 metri quadrati. Tutto il meglio del "turismo lento" Leggi su Ilgiorno.it Sette regioni italiane, oltre 200 operatori da tutta Italia, oltre 30 buyer da diversi Paesi stranieri. E il “debutto“ degli Stati Uniti d’America .in una location da 6.500, nel padiglione A della Fiera di Bergamo, pronta a stupire. Dopo una visita da non perdere allo stand di Sacbo nel foyer del padiglione A (la società che gestisce lo scalo BGY Orio al Serio, terzo in Italia per numero di passeggeri, primo aeroporto europeo “bike friendly”) entrando si noterà subito che tra gli espositori si punta a mettere sempre più al centro un nuovo approccio alche continua a crescere, tra nuove mete, esperienze autentiche e arricchimento culturale. Alla kermesse, che vuole consolidarsi come appuntamento di riferimento del, in vetrina rappresentanti di Paesi, regioni e territori, tour operator, Destination Management Company (Dmc), Destination Management Organization (Dmo), associazioni e Pro loco, pronte a presentare ildegli eventi territoriali, dei cammini nella natura e lungo le vie d’acque, i prodotti d’eccellenza della tradizione e i tesori delle piccole comunità locali che non hanno nulla da invidiare alle location più in voga.

Domenica 6 aprile in centro storico il giro del mondo in 7 piatti con ‘Forchette foreste’. 100 befane e 15 Fiat 500 per la Calza più lunga del mondo: "Nuovo inno e trasporto dedicato a Rosanna De Marchi" | FOTO. Moto2 e Moto3, rivivi le gare in Thailandia. L’impresa di Michele e Tommaso: con una Fiat 500 in giro per l’Europa. Garlenda-41° Meeting Internazionale Fiat 500. Occultismo: per maghi, cartomanti e guaritori un giro d’affari da 6 miliardi. Ne parlano su altre fonti

Il giro del mondo in 80 giorni streaming - Scopri dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Il giro del mondo in 80 giorni in gratis con pubblicità ... (comingsoon.it)