Tutto.tv - Giovanni Siciliano insultato sul web dopo la lite con Agnese a UeD: lo sfogo

Leggi su Tutto.tv

Qualche puntata fa a Uomini e Donne è andata in onda unamolto accesa traDe Pasquale. Il cavaliere è arrivato ad insinuare che la donna gli sia saltato addosso, facendola passare per una poco di buono. Successivamente, poi, si è anche scusato con lei ma, a quanto pare, il pubblico non lo ha perdonato. In queste ore, infatti, il cavaliere ha dato luogo ad uno. Gli insulti del web controquanto accaduto a UeD e la replica del cavaliereè stato travolto dalle critiche del webquanto accaduto a Uomini e Donne. Se, da un lato,ha deciso di accogliere le scuse del cavaliere perdonandolo, lo stesso non può dirsi per gli utenti del web che, invece, hanno continuato ad insultarlo.