Vanityfair.it - Giovanni Allevi: «La mia missione, ora, è dare dignità al dolore, che è la cosa che ci unisce. La speranza che un giorno arrivi un referto, che mi dica che non ho più niente, resta nel cuore»

Una sofferenza da non farcela più. Il 2 giugno 2022 si è bloccato tutto. Poi la ripresa. E adesso il nuovo tour nei posti più magici d’Italia, durante il quale il musicista e filosofo eseguirà per la prima volta il concerto che aveva scritto in ospedale. Attenzione: se vi squilla il cellulare mentre suona, lui è felice