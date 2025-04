Giovanni Allevi | “Ho dolore tremori alle mani e mal di schiena Spero ancora nella guarigione”

Giovanni allevi parla delle sue condizioni di salute, del suo prossimo tour in giro per l'Italia e ricorda il dolore provato durante l'ultimo concerto prima di annunciare la malattia. Leggi su Fanpage.it In un'intervistaparla delle sue condizioni di salute, del suo prossimo tour in giro per l'Italia e ricorda ilprovato durante l'ultimo concerto prima di annunciare la malattia.

Giovanni Allevi: «La mia missione, ora, è dare dignità al dolore, che è la cosa che ci unisce. La speranza che un giorno arrivi un referto, che mi dica che non ho più niente, resta nel cuore. Giovanni Allevi: "Ho dolore, tremori alle mani e mal di schiena. Spero ancora nella guarigione". A Potenza il Maestro Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista. L'appuntamento gratuito in programma. Tra Parole e Musica - Showcase con Giovanni Allevi. Allevi: “Imbottito di oppioidi per i dolori. Ho preso il Fentanyl. Effetti collaterali isostenibili". Giovanni Allevi a Potenza l’11 aprile, alla scoperta di una rinascita interiore. Ne parlano su altre fonti

