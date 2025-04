Quotidiano.net - Giovani e internet ’Telefono azzurro’ lancia un manifesto

I ragazzi non sono consapevoli dei pericoli dell’uso di social e device. Dipendenza, impatto sull’autostima, problemi psicologici e assenza di relazioni vere, sono solo alcune delle conseguenze sul loro benessere. Lo sottolineano i risultati di un’indagine di Telefono Azzurro e BVA-Doxa. Il 63% deidichiara di aver provato almeno un’emozione mentre era sui social: il 24% invidia verso la vita degli altri, il 21% si è sentito diverso, il 19% inadeguato. Il 44% vorrebbe avere più informazioni per potersi difendere o evitare le fake news (40%), cyberbullismo (32%) e adescamento (31%). E quanto all’intelligenza artificiale, temono di non riuscire a riconoscere le informazioni affidabili e che un deepfake (si tratta di foto, video e audio creati software di intelligenza artificiale (AI) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.