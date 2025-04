Giornata di prevenzione contro il Papilloma virus | vaccinazioni gratuite negli ambulatori di Foggia e provincia

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, il 7 aprile 2025, Asl Foggia, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, organizza un Open Day per la vaccinazione contro il Papilloma virus Umano (Hpv), gratuito e con accesso diretto.

