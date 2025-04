Iltempo.it - Giornata della Lesione Midollare, al San Raffaele di Sulmona lo sport che accende il coraggio

, 4 aprile 2025 - C'è un filo invisibile che unisce la pedana di Parigi, dove Edoardo Giordan ha conquistato il bronzo paralimpico, al cuore dell'Abruzzo: è il. Di non arrendersi, di reinventarsi, di trasformare ogni ostacolo in opportunità. Oggi,nazionalepersona conal midollo spinale, al Sandiloparalimpico è tornato protagonista con un evento fatto di storie vere, esperienze che scuotono, atleti che ogni giorno riscrivono il significato di resilienza e le pagineloro vita. Dalla tavola rotonda con grandi nomi delloparalimpico tra cui proprio Giordan, alle esibizioni live di discipline inclusive come il kart cross, il pickleball, il tennis tavolo, il tiro con l'arco e lo slalom in carrozzina, che ha visto protagonisti anche gli stessi pazientistruttura abruzzese, l'evento è stato un'esplosione di emozioni, esperienze e condivisione.