Giorgia Meloni visita la Nave Vespucci a Ortona

visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare nel porto di Ortona (Chieti). La premier è stata accolta, tra gli altri, dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. La premier ha visitato ‘Il Villaggio in Italia’ nell’ambito del Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci, che si concluderà il prossimo 10 giugno a Genova. Meloni era salita a bordo del veliero della Marina militare anche a Gedda in Arabia Saudita lo scorso gennaio. La presidente del Consiglio è andata poi alle 12 all’Aquila, in piazza Duomo, per il giuramento del 99esimo Corso allievi dei Vigili del fuoco. Lapresse.it - Giorgia Meloni visita la Nave Vespucci a Ortona Leggi su Lapresse.it della presidente del Consiglio,, allascuola Amerigodella Marina Militare nel porto di(Chieti). La premier è stata accolta, tra gli altri, dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. La premier hato ‘Il Villaggio in Italia’ nell’ambito del Tour Mediterraneo dell’Amerigo, che si concluderà il prossimo 10 giugno a Genova.era salita a bordo del veliero della Marina militare anche a Gedda in Arabia Saudita lo scorso gennaio. La presidente del Consiglio è andata poi alle 12 all’Aquila, in piazza Duomo, per il giuramento del 99esimo Corso allievi dei Vigili del fuoco.

