Gestacci nel derby di Madrid, nessuna squalifica. Multe per Rüdiger, Mbappé e Ceballos

Poco fa, è arrivato il verdetto della Uefa riguardante l’indagine aperta nei confronti di quattro giocatori del Realper “comportamenti indecenti” durante ildi Champions tra le Merengues e l’Atletico. I quattro nomi in questione erano quelli die Vinicius. Quest’ultimo se l’è cavata con una piena assoluzione,hanno invece ricevuto solo una multa e la ‘minaccia’ di essereti per una partita qualora dovessero nuovamente infrangere la stessa norma. Multa anche peril quale però non rischia alcuna sospensione in caso di recidiva.Leggi anche: Il Realinsegna alla sua cantera come diventare campioni: “Da noi si cresce sia nel calcio, che come persone” (As)Il verdetto della Uefa“A seguito dell’indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare della Uefa, sono stati avviati procedimenti disciplinari contro i seguenti giocatori del Real: Antonio, Kyliane DanielFernández, per una possibile violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa (Art.