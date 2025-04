Germania | cooperazione con gli Usa priorità rispetto allo scontro

"Noi puntiamo sulla cooperazione e non allo scontro". È quello che ha detto il portavoce del governo tedesco, Wolfgang Buechner, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino, sulla proposta di Emmanuel Macron di non investire più negli Usa. A una domanda su come si possano definire attualmente i rapporti fra la Germania e gli Usa, il portavoce ha detto: "Gli Usa sono e restano stretti partner e alleati". Buechner ha anche sottolineato che l'Europa deve comunque "tutelare i propri interessi".

