George Clooney debutta a teatro a New York | le foto dell' anteprima con Uma Thurman e Kaia Gerber

All'opening night di Good Night, and Good Luck, adattamento teatrale dell'omonimo film del 2005, hanno partecipato volti noti come Jennifer Lopez, Uma Thurman, Kaia Gerber, accompagnata dai genitori Rande Gerber e Cindy Crawford

George Clooney debutta a teatro a New York: le foto dell'anteprima con Uma Thurman e Kaia Gerber. Il debutto di George Clooney a Broadway si avvicina, ma senza Amal. George Clooney debutta a teatro con l'adattamento del film""Good Night, and Good Luck". George Clooney debutta a Broadway. George Clooney e il debutto a Broadway: «Sì, sono nervoso». George Clooney debutta a Broadway: "Non recito a teatro da 40 anni, è terrificante". Ne parlano su altre fonti

George Clooney debutta a teatro a New York: le foto dell'anteprima con Uma Thurman e Kaia Gerber - All’opening night di Good Night, and Good Luck, adattamento teatrale dell'omonimo film del 2005, hanno partecipato volti noti come Jennifer Lopez, Uma Thurman, Kaia Gerber, accompagnata dai genitori R ... (vanityfair.it)

