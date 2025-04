Gaza Riarmo Ucraina il disinteresse generale dei giovani per un mondo governato da un' élite senza scrupoli erediteranno un mondo diviso in blocchi armati

Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Riarmo, Ucraina, il disinteresse generale dei giovani per un mondo governato da un'élite senza scrupoli, erediteranno un mondo diviso in blocchi armati Leggi su Ilgiornaleditalia.it Mi sembra evidente che l’umanità sia destinata a ripetere i propri crimini Mi capita di incontrare persone del ceto medio, anche molto cortesi e istruite, capaci per certi aspetti di esibire una certa umanità nei confronti dei consimili, che di improvviso mi fanno gelare il sangue nelle vene,

Manfredonia in piazza. L’Europa non ama Gaza. Adora l’Ucraina-porcospino… Ma c’è Ursula!. Gaza, Riarmo, Ucraina, il disinteresse generale dei giovani per un mondo governato da un'élite senza scrupoli, erediteranno un mondo diviso in blocchi armati. Ne parlano su altre fonti

POLITICA Manfredonia in piazza. L’Europa non ama Gaza. Adora l’Ucraina-porcospino… Ma c’è Ursula! - “Può un popolo che tanto ha sofferto provocare tanta sofferenza ad un altro popolo?” Così il vescovo di Manfredonia ... (statoquotidiano.it)

L'Europa trova l'intesa senza Orbán. Sì al riarmo, non c'è accordo su come finanziarlo - Ucraina, difesa comune e competitività. Tre questioni al centro del vertice. Spinta a rinnovabili e nucleare, congelati i controdazi agli Usa. A giugno la discussione sul debito per il riarmo. Su Gaza ... (msn.com)

DALL’UCRAINA A GAZA/ Dagli Usa all’Ue, i governi cercano una “nuova Yalta” ma non la trovano - Le nuove élites politiche non sanno più come rimediare alla crisi dell’ordine mondiale e si affidano a ricette inadeguate, dall’Ucraina al Medio oriente ... (ilsussidiario.net)