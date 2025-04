Lettera43.it - Gaza, nuova offensiva di terra dell’esercito israeliano: «Espandere la zona di sicurezza»

L’esercitoha annunciato di aver avviato unaoperazione dinellaorientale diCity: «Nelle ultime ore le truppe hanno iniziato a condurre attività dinell’area di Shejaiya nel nord di, al fine diladi», ha dichiarato l’Idf in un comunicato. Intanto secondo quanto riferito da Al Jazeera almeno 112 palestinesi hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a seguito di vari attacchi israeliani lungo tutta la Striscia di. Tra le vittime si contano anche donne e bambini, con almeno 33 morti, tra cui 18 minori, in tre attacchi distinti su strutture che ospitavano sfollati aCity.Veicolo dell’Idf ai confini della Striscia di(Getty).Raid aereo in Libano: ucciso un esponente di Hamas con i figliOltre a, l’Idf attraverso un raid aereo condotto all’alba nella città libanese di Sidone ha causato la morte di un esponente di Hamas insieme a suo figlio e sua figlia, secondo quanto riferito da una fonte palestinese all’Afp.