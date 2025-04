Gasolio agricolo agevolato la Cia Abruzzo denuncia gravi disfunzioni

Dalla Cia Agricoltori italiani Abruzzo giunge un grido d'allarme sulle gravi disfunzioni del sistema informatico Abaco per l'assegnazione del Gasolio agricolo agevolato, che sta mettendo in ginocchio le imprese agricole regionali. Il perdurare dei malfunzionamenti, aggravati dal blocco totale.

Riforma accise 2025: il gasolio agricolo è salvo, per ora - Novità delle ultime settimane è l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un nuovo schema di decreto legislativo che intende revisionare il sistema delle accise sui carburanti. (agronotizie.imagelinenetwork.com)