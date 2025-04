Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la famiglia Poggi contro Stasi

La bicicletta, il sangue, i pedali, le bugie di Albertosul ritrovamento del corpo della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a. Ecco le prove della sua colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio" che i legali dellapassano in rassegna nella memoria inviata alla gip di Pavia, , in vista dell'incidente probatorio al via il 9 aprile per la maxi consulenza genetica sul dna di Sempio, l'amico del fratello Marcodi nuovo indagato, che sarà affidata al professor Emiliano Giardina. "Ho invitato tutte le parti a leggersi le sentenze che sono state già pronunciate sul caso comprese quelle che hanno respinto i plurimi tentativi didi ribaltare il verdetto" dice l'avvocato della, Gianluigi Tizzoni.