Garlasco cosa chiede la Procura su Sempio e perché le nuove tecnologie potrebbero davvero riaprire il caso

Procura ha chiesto un incidente probatorio (e ottenuto) al gip sui reperti del delitto di Garlasco facendo leva sul fatto che ora, a distanza di 18 anni, c'è una più "evoluta strumentazione di laboratorio". Ma la nuova tecnologia potrà veramente svelare qualcosa nella indagini? Leggi su Fanpage.it Laha chiesto un incidente probatorio (e ottenuto) al gip sui reperti del delitto difacendo leva sul fatto che ora, a distanza di 18 anni, c'è una più "evoluta strumentazione di laboratorio". Ma la nuova tecnologia potrà veramente svelare qualnella indagini?

