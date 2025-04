Quotidiano.net - Gardaland: riparte il viaggio. Emozioni, debutti e novità

Divertimento per piccoli, ma anche per adulti aresort che da domanicon la sua cinquantesima stagione con un nuovo logo commemorativo unione di simbolismo, tradizione ed innovazione. Il logo include le date del parco, 1975 e 2025 e un design che unisce la ’G’ dial numero ’5’, mentre lo ’0’ racchiude il volto stilizzato di Prezzemolo, la mascotte, il ’50’ richiama la scritta ’GO’ cioè l’entusiasmo e la visione del Parco per il futuro. Tra le, Dragon Empire con area ritematizzata che celebra la tradizione d’Oriente, con un focus sul debutto di Rocket Factory, una travolgente avventura indoor e Dragon Rush, che catapulterà i visitatori tra curve mozzafiato, luci scintillanti e velocità. Gli ospiti potranno unirsi ai draghi, lasciarsi trasportare dal ritmo dei tamburi per unall’insegna del puro divertimento dove ogni giro è una nuova avventura.