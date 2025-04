Ilrestodelcarlino.it - Galliano: "Musica contro i populismi digitali"

"The role of music is bringing people together". Tentare di portare Rob Gallagher a parlare, subito, di politica e di militanza non è difficilissimo. I, collettivole inglese del quale è frontman dal 1989, hanno sempre unito stili, generi, pensieri poetici, politici e filosofici. E persone. Funk, rap, acid jazz, il dub, le ‘spoken words’ del maestro Gil Scott-Heron sono stati poi cucinati insieme per un suono da specie protetta. Non c’è mai stato confine a quello che si può ballare con ie il loro ritorno, 30 anni dopo, è una boccata d’ossigeno per chi vuole tornare ad ascoltare unaa little bit demanding (e quando gli diciamo che i suoi testi restano ‘esigenti’ a distanza di anni, Rob sorride). Il gruppo suonerà domani al Locomotiv, terza tappa di un mini tour italiano.