.com - Gaia annuncia le prime date del suo tour estivo

Leggi su .com

Volata al primo posto della classifica Earone con Chiamo io chiami tu,ledel suoVolata al primo posto della classifica Earone con Chiamo io chiami tu, presentata sul palco del 75° Festival di Sanremo, canzone più trasmessa dalle radio italiane,oggi ledel(prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound) che seguirà il concerto evento del 7 maggio al Fabrique di Milano.Occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album rosa dei venti – pubblicato lo scorso 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy – il viaggio musicalediparte da Bitonto (BA) il 25 maggio. In rosa dei venti 13 tracce, tra cui le speciali collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Primo progetto interamente in italiano della cantautrice italo-brasiliana, il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore.