Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino, proposta di matrimonio per Salvo e Carmela di Mare Fuori

Fiori d’arancio a; mentre la quinta stagione ha fatto il suo debutto ufficiale sulle reti Rai, due dei protagonisti più amati della serie,, ovvero, diventeranno prossimamente marito e moglie.ha infatti fatto ladi nozze alla compagna, nella vita e sul set, durante la festa per i venticinque anni di lei, festeggiati nella location Renzo e Lucia a San Martino, in una serata totalmente a tema Abba. Vi raccomandiamo.5: come vedere i primi episodi su RaiPlay e quando saranno trasmessi in tv La quinta stagione sta per tornare con 12 nuovi episodi, i primi 6 su Rai Play a partire da domani, e tutti su Rai2 dal 26 marzo.