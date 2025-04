Gabriele Mealli d’argento ai Criteria | la Chimera Nuoto chiude con sette medaglie

Chimera Nuoto festeggia un nuovo successo tricolore grazie a Gabriele Mealli. L’atleta aretino, classe 2007, ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 stile libero Juniores ai Criteria Nazionali Giovanili, manifestazione che ha visto le migliori promesse italiane sfidarsi a Riccione nei campionati invernali. Mealli ha chiuso la sua prova con l’ottimo tempo di 3’49”681, confermandosi tra i protagonisti della disciplina. L’atleta ha sfiorato un altro podio anche nei 200 stile libero, dove ha ottenuto il quinto posto, proseguendo così la scia di risultati positivi dopo i quattro titoli regionali toscani e il riconoscimento per la miglior prestazione maschile ai recenti campionati regionali.Il podio nazionale rappresenta l’ennesima conferma dell’eccellenza di Mealli, che tra il 2023 e il 2024 aveva già indossato la cuffia della nazionale italiana, portando a casa quattro medaglie in competizioni internazionali. Lortica.it - Gabriele Mealli d’argento ai Criteria: la Chimera Nuoto chiude con sette medaglie Leggi su Lortica.it Lafesteggia un nuovo successo tricolore grazie a. L’atleta aretino, classe 2007, ha conquistato la medaglianei 400 stile libero Juniores aiNazionali Giovanili, manifestazione che ha visto le migliori promesse italiane sfidarsi a Riccione nei campionati invernali.ha chiuso la sua prova con l’ottimo tempo di 3’49”681, confermandosi tra i protagonisti della disciplina. L’atleta ha sfiorato un altro podio anche nei 200 stile libero, dove ha ottenuto il quinto posto, proseguendo così la scia di risultati positivi dopo i quattro titoli regionali toscani e il riconoscimento per la miglior prestazione maschile ai recenti campionati regionali.Il podio nazionale rappresenta l’ennesima conferma dell’eccellenza di, che tra il 2023 e il 2024 aveva già indossato la cuffia della nazionale italiana, portando a casa quattroin competizioni internazionali.

Nuova medaglia tricolore per la Chimera Nuoto con Gabriele Mealli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)