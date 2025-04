Ilrestodelcarlino.it - Furto sacrilego, la svolta. Restituiti alla parrocchia 28 beni ecclesiastici sottratti al mercato nero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Furti su commissione, probabilmente legati ad unche consente ai responsabili di mettersi in tasca un ingente bottino. Parliamo di furti diche colpiscono da anni anche i luoghi sacri della nostra provincia. I numeri non sono irrisori ma le minuziose indagini dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bologna hanno permesso di riportarne a casa di pregiatissimi, soprattutto sotto il profilo ‘affettivo’ e di devozione dei fedeli. Ieri mattina, infatti, nelladei Santi Faustino e Giovita Martiri di Modena, sono stati riconsegnati dai militari al Vicario generale dell’Arcidiocesi, monsignor Giuliano Gazzetti e al parroco don Guido Bennati, ventottoliturgici che erano stati rubati a luglio del 2022 da un ignoto malvivente, poi identificato.