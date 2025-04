Freddo ad aprile 2025 in Emilia Romagna | quando e arriva e quali sono le zone più colpite

aprile 2025 – Dopo una settimana dal sapore primaverile, con temperature miti che hanno raggiunto anche i 20 gradi nelle zone di pianura, è in arrivo un brusco cambio di scenario che porterà ad altrettanto bruschi sbalzi di temperatura. quando arriva il Freddo Lo conferma Pierluigi Randi, meteorologo Ampro, che avverte: "Si tratta di un passaggio di Freddo molto veloce, concentrato nella mattinata di domenica e nelle prime ore del pomeriggio. Al Centro-Sud il peggioramento proseguirà fino alla prima parte di lunedì, ma le temperature saranno comunque in discesa rapida". "Già da mercoledì saremo fuori dall'influenza diretta di questa perturbazione – spiega Randi – ma, dato il periodo dell'anno, le temperature subiranno comunque un calo significativo rispetto a queste giornate" Le zone più colpite La causa del ritorno dell'inverno è una massa d'aria fredda di origine baltica che, pur dirigendosi principalmente verso i Balcani, interesserà anche l'Italia, sfiorando in particolare il versante adriatico.

