Fotovoltaico gli ingegneri di Firenze | No a battaglie ideologiche

Firenze 4 aprile 2025 – "Bisogna cercare di conciliare la tutela del paesaggio con le esigenze energetiche, non servono decisioni o battaglie ideologiche, ma un confronto costruttivo." A dirlo è Stefano Corsi, coordinatore della Commissione Ambiente e Energia dell'Ordine degli ingegneri di Firenze, dopo la notizia della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di una famiglia, che vive vicino alle Ville Medicee a Firenze, che aveva avviato l'iter per montare sul tetto della propria abitazione un impianto Fotovoltaico di nuova generazione. Autorizzazione che era stata negata dalla Soprintendenza in quanto la casa si trovava all'interno della zona "centri storici minori-borghi storici". "La sentenza del Consiglio di Stato, che analizzeremo nel dettaglio nelle prossime settimane, sembra ribadire un principio già espresso da altre decisioni recenti: le energie rinnovabili rappresentano un interesse collettivo e in quanto tali non possono essere oggetto di un diniego a prescindere, neanche in aree sottoposte a tutela – sottolinea l'ingegner Stefano Corsi –.

