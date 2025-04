Anteprima24.it - FOTO/ Sant’Arpino, conclusa la settimana della Legalità

Tempo di lettura: 2 minutiLasi ècon successo, grazie alla partecipazione attivacomunità locale e di associazioni. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sull’importanzacittadinanza attiva.Abbiamo piantumato alberi in due luoghi simbolici: Piazzetta Battisti e Piazza Salvo D’Acquisto, nell’ambito del progetto “Periferia al Centro”. Questo progetto ha l’obiettivo di rendere tutte le zonenostra città sempre più centrali e incluse.“Il nostro obiettivo è creare una comunità più coesa e solidale”, ha commentato Aniello Di Santillo, presidente di Generazioni Atellane. “La piantumazione degli alberi è un simbolonostra volontà di crescere e di migliorare la nostra città. L’ambiente che ci circonda è fondamentale per la nostra qualità di vita e per lo svilupponostra comunità.