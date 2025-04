Fondi comunitari per uve pregiate Ma dei vigneti non c’era traccia

traccia. Solo ulivi e qualche erbaccia. Eppure l'impresa agricola ha intascato quasi 132mila euro di Fondi comunitari destinati alla coltivazione delle pregiate uve e ha imbottigliato vino con tanto di etichetta di produzione locale che di locale però avrebbe avuto ben poco. L'uva sarebbe arrivata addirittura da fuori regione. A contestarlo è la Procura, con una indagine della pm Irene Bilotta delegata ai carabinieri forestali dei Nuclei di Arcevia, Conero, Jesi e San Marcello. I militari ieri mattina hanno eseguito perquisizioni a carico di tre amministratori di una azienda agricola della Vallesina legata ad un importante cooperativa vitivinicola marchigiana.

