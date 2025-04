Folle fuga in auto 21enne rischia di investire i poliziotti a Grottaglie | l' epilogo della vicenda

Grottaglie per resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga in auto sospetta. Notizie.virgilio.it - Folle fuga in auto, 21enne rischia di investire i poliziotti a Grottaglie: l'epilogo della vicenda Leggi su Notizie.virgilio.it Un giovane di 21 anni è stato denunciato aper resistenza a pubblico ufficiale dopo unainsospetta.

Folle fuga in auto, 21enne rischia di investire i poliziotti a Grottaglie: l'epilogo della vicenda. Folle inseguimento ad alta velocità: la fuga termina contro un palo in centro a Settala. Inseguimento nel Comasco, auto a tutta velocità in una folle fuga sulle strade (anche in contromano). Folle fuga con auto rubata: inseguito e arrestato. Mezzo chilo di droga e niente patente: folle fuga in auto tra le vie del paese. Folle inseguimento con i carabinieri, scontro frontale con un'auto: tre ladri catturati, uno in fuga. Ne parlano su altre fonti

Folle fuga in auto, 21enne rischia di investire i poliziotti a Grottaglie: l'epilogo della vicenda - Un giovane di 21 anni è stato denunciato a Grottaglie per resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga in auto sospetta. (virgilio.it)

Folle inseguimento ad alta velocità: la fuga termina contro un palo in centro a Settala - E' fuggito all'alt dei Carabinieri e dopo un lungo inseguimento tra le province di Cremona e Milano è finito per schiantarsi contro un palo della luce nel centro di Settala. A finire in manette un 21 ... (primalamartesana.it)

Grottaglie, arrivano i poliziotti e un 21enne fugge rischiando di investirli: corsa sulla SS7, denunciato - Il giovane incensurato, residente nel comune di Francavilla Fontana, è fuggito a fari spenti nella notte ma è stato identificato grazie agli agenti che hanno preso il numero di targa ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)