Flop Sinodo in Vaticano i vescovi si spaccano su donne e gay | bocciato il testo finale

testo finale preparato dagli uffici della Conferenza episcopale italiana Imolaoggi.it - Flop Sinodo in Vaticano, i vescovi si spaccano su donne e gay: bocciato il testo finale Leggi su Imolaoggi.it L’assemblea composta da oltre mille delegati, la metà dei quali laici, ha respinto ilpreparato dagli uffici della Conferenza episcopale italiana

Il Sinodo, gli oppositori, le critiche. Flop Sinodo in Vaticano, i vescovi si spaccano su donne e gay: bocciato il testo finale. Ne parlano su altre fonti

Sinodo in Vaticano, i vescovi si spaccano su donne e gay: bocciato il testo finale - Colpo di scena al Sinodo sulle Chiese in Italia che si è chiuso ieri in Vaticano dopo tre giorni di discussioni serrate e non prive di momenti ... (iltempo.it)

Sinodo, la Cei sconfessata: no al testo su donne e gay Segnale a Zuppi (e al Papa), ecco perchè - Altro che flop, un vero uno smacco. Nessuno si sarebbe aspettato che il documento sulla sinodalità elaborato dai vertici della Cei in base alle ampie indicazioni ricevute dalla ... (ilmessaggero.it)

“Chiesa ferma su donne e gay”. La rivolta laica del sinodo - L’assemblea boccia il testo finale: “Sembra scritto 40 anni fa”. E la Cei lo ritira. Assemblea di maggio sconvocata, Zuppi: “Non succedeva da papa Sisto” ... (repubblica.it)