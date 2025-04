Oasport.it - Flavio Cobolli è definitivamente tornato! Batte Misolic ed è in semifinale a Bucarest

si èsbloccato e accede alladell’ATP 250 di, la terza della carriera nel massimo circuito per il tennista romano. Dopo un avvio di stagione con tante difficoltà,si è ritrovato sulla terra rossa rumena, vincendo le sue prime partite del 2025, come quella odierna nei quarti contro l’austriaco Filip, che vale sicuramente di più del numero 232 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Adessoattende il vincente dell’ultimo quarto di finale tra il bosniaco Dzumhur e lo spagnolo Martinez.Numeri della partita abbastanza simili, visto cheha messo a segno quattro ace contro i tre dell’avversario. L’azzurro ha ottenuto di più con la prima (68% dei punti vinti rispetto al 62% dell’austriaco).