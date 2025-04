Fiumicino, un accordo con la Cna per sostenere le imprese.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 aprile 2025- Una rete di servizi per potenziare il tessuto economico locale echi ha voglia di fare impresa. Nell’aula consiliare del Comune di, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa di particolare rilevanza tra l’Amministrazione comunale e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) – Associazione dell’Area Metropolitana di Roma.L’, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 38 del 25 marzo 2025cna, è stato pensato per integrare i servizi già offerti dal Comune a favore del lavoro e dello sviluppo imprenditoriale, e prevede una gamma di azioni gratuite rivolte sia allegià attive, sia a chi intende avviare una nuova attività sul territorio.In particolare, la CNA si è impegnata a fornire supporto concreto in diverse aree chiave: informazioni su credito, finanziamenti, sostegno allecreative, strategie di marketing, percorsi di orientamento all’occupazione e assistenza allo start-up.