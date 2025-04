Fiumicino due impianti a rischio chimico elevato

Fiumicino, 4 aprile 2025- Due stabilimenti sotto la lente delle autorità, entrambi classificati come “a rischio di incidente rilevante” secondo il decreto legislativo 105/2015. Il territorio comunale è stato coinvolto nel 2024 nelle attività di ispezione ordinaria condotte dalla Regione Lazio attraverso l’ARPA, Agenzia regionale per la protezione ambientale, nell’ambito del monitoraggio dei cosiddetti impianti Seveso.Un’attività silenziosa ma fondamentale per la sicurezza pubblica, che ha interessato depositi di combustibili e sostanze potenzialmente pericolose.Nel dettaglio, si tratta di due impianti situati nel comune di Fiumicino, entrambi identificati come stabilimenti di soglia inferiore, cioè soggetti a un regime meno stringente rispetto a quelli di soglia superiore, ma comunque inseriti nella rete di vigilanza e prevenzione del rischio industriale. Leggi su Ilfaroonline.it , 4 aprile 2025- Due stabilimenti sotto la lente delle autorità, entrambi classificati come “adi incidente rilevante” secondo il decreto legislativo 105/2015. Il territorio comunale è stato coinvolto nel 2024 nelle attività di ispezione ordinaria condotte dalla Regione Lazio attraverso l’ARPA, Agenzia regionale per la protezione ambientale, nell’ambito del monitoraggio dei cosiddettiSeveso.Un’attività silenziosa ma fondamentale per la sicurezza pubblica, che ha interessato depositi di combustibili e sostanze potenzialmente pericolose.Nel dettaglio, si tratta di duesituati nel comune di, entrambi identificati come stabilimenti di soglia inferiore, cioè soggetti a un regime meno stringente rispetto a quelli di soglia superiore, ma comunque inseriti nella rete di vigilanza e prevenzione delindustriale.

Fiumicino, due impianti a rischio chimico elevato. Aeroporti di Roma e Gruppo Hera: più riciclo e meno sprechi in aeroporto. Solar Farm a Fiumicino: il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa. Roma Fiumicino: inaugurato il più grande impianto fotovoltaico d’Europa aeroportuale. Mercoledì nero per i treni, uomo si piazza davanti a un convoglio della Orte-Fiumicino. Caos treni a Roma blocca l'Italia, Rfi: "Ripristinata circolazione". Termini, "in coda da due ore". Ne parlano su altre fonti

A Fiumicino disagi contenuti: soste su altri scali o voli diretti - Impatto limitato su Fiumicino dall’incendio di Heathrow che ha causato a Londra danni per oltre 500 milioni, mandando in tilt il traffico aereo in mezza Europa. Dallo scalo romano sono ... (msn.com)