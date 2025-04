Fiumicino Baccini incontra i lavoratori del Trasporto Pubblico Scolastico

Fiumicino, 4 aprile 2025- “Nella mattinata di ieri ho incontrato una rappresentanza di lavoratori dell’azienda del Trasporto Pubblico Scolastico, che hanno espresso preoccupazione per il loro futuro occupazionale. La richiesta è stata quella di essere internalizzati, sostenendo la necessità di una maggiore stabilità e dignità nel lavoro” così il sindaco Mario Baccini sui suoi canali social.“Ho incaricato gli Uffici competenti di completare adeguata verifica di sostenibilità – ha continuato il sindaco- e uno studio di fattibilità per la creazione di una società comunale “Multiservizi”, che possa internalizzare alcuni settori di lavoro sensibili. Questo consentirà alla Giunta e al Consiglio Comunale, di prendere decisioni appropriate per garantire una maggiore stabilità ai lavoratori e alle loro famiglie, con l’obiettivo di migliorare al contempo l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza”. Leggi su Ilfaroonline.it , 4 aprile 2025- “Nella mattinata di ieri hoto una rappresentanza didell’azienda del, che hanno espresso preoccupazione per il loro futuro occupazionale. La richiesta è stata quella di essere internalizzati, sostenendo la necessità di una maggiore stabilità e dignità nel lavoro” così il sindaco Mariosui suoi canali social.“Ho incaricato gli Uffici competenti di completare adeguata verifica di sostenibilità – ha continuato il sindaco- e uno studio di fattibilità per la creazione di una società comunale “Multiservizi”, che possa internalizzare alcuni settori di lavoro sensibili. Questo consentirà alla Giunta e al Consiglio Comunale, di prendere decisioni appropriate per garantire una maggiore stabilità aie alle loro famiglie, con l’obiettivo di migliorare al contempo l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza”.

