Fiuggi Giornata della Consapevolezza sull’Autismo

Giornata della Consapevolezza sull'Autismo sabato 12 aprile alle Ore 17:30 presso la Sala Bomboniera – Teatro Comunale di Fiuggi un pomeriggio dedicato alla riflessione, informazione e sensibilizzazione sull'Autismo, con il contributo di esperte del settore e delle scuole del territorio.

