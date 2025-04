Lanazione.it - Firenze: Arrestati per gestione illecita del click day e immigrazione irregolare

Avrebbero approfittato del decreto flussi e del "day" per favorire l’sul territorio. Si possono riassumere così le accuse nei confronti di un commercialista fiorentino di 44 anni, M.B., e una donna di origini albanesi di 39, M.M., residente a Montecatini Terme. Nei loro confronti, la Dda ha chiesto e ottenuto la misura cautelare in carcere. Secondo le accuse, emerse da un’indagine di Squadra mobile e ispettorato del lavoro, avrebbero gestito in modo illecito 37 pratiche del "day", la procedura individuata dal governo per l’ingresso normato sul territorio italiano di cittadini stranieri finalizzati al loro impiego nel mondo del lavoro. Perquisite anche cinque aziende che avrebbero assunto i lavoratori. E, a lungo, lo studio del professionista, assistito dall’avvocato Duccio Baglini.