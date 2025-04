Serieanews.com - Fiorentina, altro che Kean: lo United all’assalto di un’altra stella viola

Leggi su Serieanews.com

, Moisenon è il solo finito nel mirino dei top club: c’èche potrebbe lasciare a fine stagioneche: lodi(Lapresse) – SerieAnewsLasta disputando un campionato davvero scintillante. Isono ottavi in classifica con 51 punti e sono appena cinque le distanze dal Bologna quarto. La squadra è perreduce da due vittorie pesantissime, contro avversari in lotta diretta per la Champions League: ci riferiamo alla Juventus, annichilita con un secco 3-0 ed all’Atalanta, battuta per 1-0.Due vittorie consecutive – sono tre nelle ultime quattro giornate – che hanno rilanciato ie rinsaldato la panchina di Raffaele Palladino, messo nel mirino un giorno sì e l’pure. La scelta di puntare sul tecnico di Mugnano di di Napoli si è quindi rivelata più che azzeccata per Commisso che si sta godendo un finale di stagione che potrebbe regalare una sorpresa inaspettata.