Finisce l’era di De Bruyne al Manchester City | Devo dire addio Andrà via a parametro zero

La fine di un'era. Kevin De Bruyne ha dichiarato che lascerà il Manchester City alla fine della stagione, dopo aver giocato per 10 anni all'Etihad Stadium. Il belga è il giocatore più vincente nella storia del club, avendo conquistato 16 trofei da quando è arrivato dal Wolfsburg nel 2015. Il suo contratto scadrà alla fine di giugno e dunque non verrà rinnovato: De Bruyne lascerà i Citizens a parametro zero dopo aver avuto difficoltà fisiche negli ultimi tempi.Pep Guardiola, a riguardo, ha ammesso più volte di aver bisogno di giocatori che possano sopportare il fatto di dover giocare due volte a settimana. Un requisito che De Bruyne non riusciva più a soddisfare. Il belga ha solo 33 anni, ma l'Arabia Saudita e la Mls americana al momento sembrano essere le uniche ipotesi sul tavolo. Certo, magari qualche club europeo proverà a fargli cambiare idea: il centrocampista al City avrebbe avuto solo un ruolo da comprimario, ma in altre squadre potrebbe essere ancora un pilastro.

