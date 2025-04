Finali under 16 di volley al palazzetto dello sport di Colle Gioioso

Finali del campionato under 16 territoriali di pallavolo, organizzate dal Comitato Fipav Ascoli-Fermo in collaborazione con la Asd Cento volley. Le gare si sono svolte nei palazzetti dello sport di Monteprandone e Monsampolo del Tronto, con la Finalissima e le premiazioni tenutesi al palazzetto di Colle Gioioso di Monteprandone, cuore sportivo della città. Hanno partecipato all’evento la Teen Fermo Academy (squadra in collaborazione con Rapagnano – Fermo) che ha conquistato il titolo, seguita dalla Pagliare volley, a pari merito, dalla Riviera Samb volley e Incontra volley. "Per la nostra società è stato un vanto e un orgoglio aver contribuito alla bella riuscita di queste Finali – dichiara la Cento volley –. Per questo ringraziamo il Comitato della Fipav per averci dato fiducia". Ilrestodelcarlino.it - Finali under 16 di volley al palazzetto dello sport di Colle Gioioso Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il comune di Monteprandone ha ospitato ledel campionato16 territoriali di pallavolo, organizzate dal Comitato Fipav Ascoli-Fermo in collaborazione con la Asd Cento. Le gare si sono svolte nei palazzettidi Monteprandone e Monsampolo del Tronto, con lassima e le premiazioni tenutesi aldidi Monteprandone, cuoreivo della città. Hanno partecipato all’evento la Teen Fermo Academy (squadra in collaborazione con Rapagnano – Fermo) che ha conquistato il titolo, seguita dalla Pagliare, a pari merito, dalla Riviera Sambe Incontra. "Per la nostra società è stato un vanto e un orgoglio aver contribuito alla bella riuscita di queste– dichiara la Cento–. Per questo ringraziamo il Comitato della Fipav per averci dato fiducia".

Finali under 16 di volley al palazzetto dello sport di Colle Gioioso. Pallavolo, finali under 16: vince la Teen Fermo, Pagliare Volley seconda. La TEEN Fermo Academy trionfa nelle finali Under 16: grande festa a Monteprandone. Vero Volley trionfa nelle finali territoriali Under 17 e Under 16. Domenica 2 marzo le finali under 17 maschile e under 16 femminile. Agropoli scelta per ospitare la Finale Nazionale dell’Under 16 di volley femminile. Ne parlano su altre fonti

Finali territoriali, Vero Volley domina tra Under 17 e Under 16 - Il recente fine settimana ha visto il trionfo delle squadre giovanili del Vero Volley, che hanno dominato le finali territoriali delle categorie Under 17 maschile e Under 16 femminile. Questo conferma ... (milanosportiva.com)

La TEEN Fermo Academy trionfa nelle finali Under 16: grande festa a Monteprandone - MONTEPRANDONE. Una giornata di sport e partecipazione ha animato Monteprandone domenica 30 marzo, in occasione della conclusione del campionato Under 16 territoriali di pallavolo, promosso dal Comitat ... (lanuovariviera.it)

Campionato e Trofeo di volley under 16 e 17, tutti i risultati regionali del secondo appuntamento della stagione - Questo secondo grande appuntamento della stagione ha visto protagoniste le categorie Under 17 maschile e Under 16 femminile, con le squadre pronte a contendersi i titoli tra Campionato e Trofeo. Le fi ... (primamonza.it)