Festival della Salute Mentale, sabato e domenica ad Arezzo proseguono gli appuntamenti

, 4 aprile 2025 – Grande successo per le iniziative delin corso di svolgimento adcon l'obiettivo di creare occasioni di riflessione dedicate al benessere psico-fisico e all'inclusione sociale. Il ricco calendario di iniziative, promosso dall’Università di Siena, vede il coinvolgimento di studenti, cittadini, famiglie e professionisti dell'educazione esanità. Il, che ha preso il via il primo aprile e che presenta oltre 35 iniziative, prosegue nelle giornate di5 e6 aprile. Sarà Massimo Cirri, psicologo e voce del programma Radio 2 Caterpillar, l’ospite dell’incontro che si terrà5 aprile dal titolo “Di cosa parliamo quando parliamo di”. Appuntamento alle ore 17.30 alle Logge del grano (via Garibaldi).