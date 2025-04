Formiche.net - Fermare il Patto di stabilità e il Green deal. La mossa anti-dazi di Meloni

Leggi su Formiche.net

A qualcuno il pensiero correrà ai mesi bui della pandemia e delle imprese ferme, con milioni di persone in casa. Allora l’Europa decise, piuttosto compatta, di sospendere ildiche regola e tiene in piedi i conti pubblici dei Paesi membri. Era la primavera del 2020 e, per quasi cinque anni, il Vecchio continente si è dimenticato dei vincoli di bilancio, troppo spesso finiti sotto il fuoco dei governi più indebitati, Italia inclusa. Poi, a partire da gennaio del 2025, le regole, seppur più morbide grazie a una riduzione dei deficit spalmata su più anni, sono tornate. Ma ora, a distanza di quattro mesi, ilpotrebbe essere di nuovo in discussione. E con esso ilnew, forse il boccone più indigesto per l’industria dell’auto, finita sotto attacco anche sul fianco destro per colpa della Cina e della sua spietata concorrenza sull’elettrico.