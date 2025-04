Puntomagazine.it - Femminicidio, Bufera su Nordio: “Alcune etnie hanno sensibilità diverse sulle donne”. Scattano le critiche

Le parole del Ministro della Giustizia accendono il dibattito sulla violenza di genere e sollevano accuse di razzismo e strumentalizzazione. Pioggia didal PD e dai centri antiviolenza?Il Ministro della Giustizia Carloha recentemente suscitato polemiche con le sue dichiarazioni riguardo alla violenza di genere. Durante un evento a Salerno, commentando i recenti femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula,ha affermato che tali atti “si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti diche magari nonla nostraverso le”.?Queste paroleimmediatamente scatenato reazioni. Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, le ha definite “inaccettabili”, sottolineando che la maggior parte dei femminicidi avviene in ambito domestico per mano di uomini italiani.