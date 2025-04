Puntomagazine.it - Femminicidi, Piero De Luca (PD): Nordio sconvolgente, violenza non si sconfigge col razzismo

. De: Sono una piaga che va affronata con serietà e responsabilità, non con letture razziste, fuorvianti e pericolose“Isono una piaga che va affrontata con serietà e responsabilità, non con letture razziste, fuorvianti e pericolose”. Così ha esordito in una nota l’onorevole del PdDe.“Il Ministroha fatto un ragionamentolegando questa emergenza sociale a questioni etniche. Lasulle donne peraltro in Italia colpisce soprattutto per mano di uomini italiani.” Ha sottolineato il deputato dem.“È inaccettabile tentare di strumentalizzare un dramma così profondo per fini politici. Il governo smetta di alimentare divisioni e dia invece risposte concrete, invece di fuggire dalle proprie responsabilità, rafforzando le risorse e gli strumenti di prevenzione, protezione e certezza della pena per chi si macchia di questi crimini”.