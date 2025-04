Femminicidi migliaia alle manifestazioni per Sara Campanella e Ilaria Sula a Roma FOTO

Roma. "Per Ilaria, per Sara, per tutte quante": questo il grido con cui è cominciato il presidio a piazzale Aldo Moro, davanti all'università Sapienza, organizzato dopo i Femminicidi di Ilaria Sula, studentessa dell'ateneo Romano, e Sara Campanella, uccisa a Messina. La manifestazione si è poi diretta verso San Lorenzo: "Insieme siam partite, insieme torneremo, non una di meno", il coro scandito fino alla fine

Le foto delle manifestazioni per i femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella. Femminicidi, "Per Ilaria, per Sara": in migliaia alla Sapienza e a Messina. "Per Ilaria, per Sara, per tutte": migliaia in presidio a piazzale Aldo Moro, alla Sapienza. Corteo alla Sapienza contro i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula. Roma Sapienza, in migliaia alla manifestazione contro i femminicidi. Migliaia di luci per Sara. I giovani sfilano per tutte le vittime di femminicidio. Ne parlano su altre fonti

