Lapresse.it - Femminicidi, Bernini: “Etnie? Problema generale, spesso l’orco è in casa”

“Questione di? Il, moltoè in. Nella scuola e nell’università abbiamo attivato percorsi, il mio ministero ha postato fondi per lo sportello antiviolenza nell’università perché bisogna fare cultura della non violenza e spiegare che quando si dice no è no”. Lo ha detto Annamaria, ministra dell’Università e della Ricerca a margine della quinta edizione di Agenda Sud 2030 in corso a Napoli rispondendo alla domanda sulle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulle diverse sensibilità di alcunenei confronti delle donne.