Federica Brignone usa l’arte dell’ironia sui social | Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!

Non sono ore semplici per Federica Brignone, infortunatasi gravemente nel corso dei campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa. Ieri una bruttissima caduta nella seconda manche di gigante e grandi preoccupazioni sulle sue condizioni, dopo una stagione straordinaria in Coppa del Mondo e nei Mondiali a Saalbach (Austria).Un infortunio molto serio alla gamba sinistra, che ha richiesto l'intervento chirurgico presso la clinica La Madonnina di Milano, per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. Sfortunatamente, è stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane.

