Quotidiano.net - Federica Brignone: l’intervista a ‘Verissimo’ andrà in onda domenica 6 aprile

È stata al centro della cronaca in questi giorni a causa di una brutta caduta di cui è stata vittima nel corso della secmanche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. Federico, vincitrice 2025 della Coppa del Mondo Generale di sci alpino, ora sta bene e, per augurarle pronta guarigione, Silvia Toffanin e il suo team hanno deciso di mandare inche la sportiva aveva registrato qualche giorno prima dell’incidente.: chi è Nata il 14 luglio 1990 a Milano,è una sciatrice alpina che negli ultimi anni ha conquistato un numero esorbitante di vittorie. La sua è stata una vita segnata da questo sport sin dalla nascita: sua madre è, infatti, Maria Rosa Quario (ex sciatrice alpina e oggi giornalista) e suo fratello Davide è un allenatore proprio in questa disciplina.