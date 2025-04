Favoreggiamento la fine del calvario Docente assolta dopo quattro anni | Danneggiata la mia reputazione

reputazione Danneggiata e di una carriera compromessa". A raccontarlo è una Docente di italiano di 55 anni, da 30 anni in servizio, assolta con formula piena, dopo quattro anni di calvario, "perché il fatto non sussiste". Un lasso di tempo in cui si è vista stravolgere il mondo. Tanto da essere spostata di plesso all’interno dell’istituto dove lavora, obbligata a lasciare la sua classe e vivendo in "un ambiente che ormai era diventato ostile", racconta il suo avvocato Gloria Rizzo. Ma la giudice Daniela Grossi ha messo la parola fine alla "brutta vicenda". Ilrestodelcarlino.it - Favoreggiamento, la fine del calvario. Docente assolta dopo quattro anni: "Danneggiata la mia reputazione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Nonostante le difficoltà ho lottato per dimostrare la mia innocenza, con l’aiuto dei miei avvocati, perché credo ancora nella scuola statale. L’assoluzione, tuttavia, non ha cancellato le cicatrici lasciate da questa esperienza. Ho dovuto affrontare le conseguenze di unae di una carriera compromessa". A raccontarlo è unadi italiano di 55, da 30in servizio,con formula piena,di, "perché il fatto non sussiste". Un lasso di tempo in cui si è vista stravolgere il mondo. Tanto da essere spostata di plesso all’interno dell’istituto dove lavora, obbligata a lasciare la sua classe e vivendo in "un ambiente che ormai era diventato ostile", racconta il suo avvocato Gloria Rizzo. Ma la giudice Daniela Grossi ha messo la parolaalla "brutta vicenda".

Favoreggiamento, la fine del calvario. Docente assolta dopo quattro anni: "Danneggiata la mia reputazione" - Insegnante in una scuola elementare era finita a processo per rivelazione e utilizzo di segreti d’ufficio. Per la Procura aveva raccontato al padre di una bimba disabile che era indagato per abusi: "F ... (ilrestodelcarlino.it)