Father Stu | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stu: trama, cast, storia vera e streaming delsu Rai 2Questa sera, 4 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda ilStu, pellicola del 2022, diretta da Rosalind Ross, con protagonisti Mark Wahlberg e Mel Gibson. Vediamo insieme la trama e il cast.TramaIl, tratto da una storia vera, racconta di un pugile amatoriale, Stuart Long (Mark Wahlberg), che a causa di un grave infortunio deve dire addio alla sua carriera sportiva. Determinato a diventare celebre nella vita, l’uomo si trasferisce a Los Angeles in caccia di fama, ma l’unico impiego che trova èdel commesso in un supermercato. Proprio sul suo nuovo posto di lavoro, Stuart si imbatte in Carmen (Teresa Ruiz), un’insegnante della scuola cattolica domenicale per nulla attratta dall’uomo.Deciso a conquistarla, Stuart cerca di fare colpo su di lei, iniziando a frequentare sempre più spesso la chiesa, nonostante sia agonistico.